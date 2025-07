Venezuela, rilasciato dopo oltre un anno il cittadino franco-statunitense Lucas Hunter

Le autorità del Venezuela hanno disposto la liberazione di Lucas Hunter, cittadino con doppia nazionalità, francese e statunitense, arrestato nel gennaio 2024. Hunter, analista finanziario di 37 anni, si trovava in Colombia per praticare sport, ma è stato fermato in Venezuela dopo essersi avvicinato a un posto di controllo militare alla frontiera. Il dipartimento di Stato Usa aveva condannato la sua detenzione, definendola un "arresto politico", mentre la Commissione interamericana per i diritti umani aveva chiesto a marzo misure cautelari in suo favore, ritenendo che l'uomo versasse in una "situazione di gravità e urgenza", e che fosse "a rischio di un danno irreparabile ai suoi diritti in Venezuela".