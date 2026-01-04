"Il dominio sull'emisfero occidentale e la sicurezza nazionale": cos'è la Dottrina Monroe citata da Trump

"La dottrina Monroe… Ce ne eravamo dimenticati. Era molto importante e non la dimenticheremo più. La nostra strategia di sicurezza nazionale e il dominio sull’emisfero occidentale non saranno più messi in discussione." A dirlo è stato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump nella conferenza stampa in cui ha spiegato quella che ha definito "operazione speciale" in Venezuela: il blitz in cui le forze speciali americane hanno catturato Nicolas Maduro e la moglie. A ispirare l'intervento c'è stata - tra le altre cose - la dottrina Monroe, la filosofia che ispira la politica estera degli Usa più da 200 anni.