Venezuela, Trump: "Catturato il presidente Maduro"

Il presidente venezuelano Nicolás Maduro, insieme alla moglie, "è stato catturato e trasferito fuori dal Paese. L'operazione è stata realizzata in coordinamento con le forze di polizia statunitensi. Seguiranno ulteriori dettagli. Oggi alle 11 (ora locale) terrò una conferenza stampa a Mar-a-Lago. Grazie per l'attenzione". Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in un post sul suo social Truth, confermando che gli Stati Uniti hanno condotto un attacco su larga scala sul Venezuela.