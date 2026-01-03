Usa-Venezuela, le tappe dell'escalation

Con Trump è tornata la strategia della "massima pressione". Washington ha immediatamente revocato le licenze petrolifere, isolando economicamente il regime di Nicolás Maduro. In particolare, nel corso del 2025, la pressione si è spostata sul piano militare. In nome della lotta al narcotraffico, gli Stati Uniti hanno schierato nei Caraibi un'imponente task force navale, inclusa la portaerei Gerald Ford, e oltre 15mila soldati. Tra settembre e novembre si sono verificati i primi scontri cinetici, con attacchi mirati della Marina Usa contro imbarcazioni venezuelane sospette, spingendo Caracas a dichiarare lo stato di emergenza nazionale.