Il Venezuela, storia e cause della crisi attuale

La capitale del Venezuela è Caracas, che ospita quasi 6 milioni di persone ed è il principale centro politico, economico del Paese, ma riflette anche la forte disuguaglianza sociale presente. La valuta è il Bolivar venezuelano, il cui valore è praticamente azzerato a causa dell'iperinflazione e, dunque, il fenomeno di "dollarizzazione" si è fatto sempre più forte e ora molti esercizi commerciali preferiscono la moneta americana. Inoltre, dal 2018 il governo Maduro ha messo in circolazione anche il Petro, una criptovaluta approvata per cercare di aggirare, senza successo, le sanzioni finanziarie.