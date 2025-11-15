Usa contro Venezuela, i perché della "quasi guerra": Trump attaccherà davvero il regime di Maduro?

Messe sul piatto della bilancia, le forze dei due Paesi non potrebbero essere più diverse. Gli Usa sono decisamente superiori, al punto da progettare anche un'invasione di terra, ed è altamente improbabile che l'esercito venezuelano riesca a contrastare l'aggressione. Ma il presidente Nicolas Maduro ha altre opzioni sul tavolo. Il ministro della Difesa venezuelano, Vladimir Padrino Lopez, ha annunciato l'attivazione della "fase avanzata" del Piano Independencia 200, un meccanismo di risposta militare approvato a settembre per rafforzare le misure di difesa contro la presenza statunitense nei Caraibi. Alle esercitazioni hanno oltre 200mila soldati venezuelani. Più che il numero, a colpire è la compattezza di truppe e popolazione nel voler respingere "l'aggressore imperialista". La dottrina militare del Paese deve molto alle idee di Hugo Chavez e si basa sul principio che civili e militari siano tutti "patriottici e antimperialisti". In questo modo Maduro, che ha assunto la presidenza dopo la morte di Chavez nel 2013, intende stemperare il timore di rovesciamento politico ordito dalle opposizioni e sponsorizzato dall'esterno dagli Usa. Se il Paese resta unito, non cadrà.