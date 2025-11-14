Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
LIVE
Ultimo aggiornamento: 20 minuti fa

LA DIRETTA

Trump valuta possibili operazioni in Venezuela: tra le ipotesi anche attacchi via terra

Il segretario di Stato americano Rubio ha escluso l'adozione di misure unilaterali o l'invio di truppe in Messico per combattere i cartelli della droga

14 Nov 2025 - 15:42

Alcuni alti funzionari militari hanno presentato mercoledì a Donald Trump varie opzioni aggiornate per potenziali operazioni in Venezuela, inclusi attacchi a terra. Lo ripota Cbs citando alcune fonti, secondo le quali comunque nessuna decisione è stata finora presa. Alla presentazione delle proposte era presente, fra gli altri, il capo del Pentagono Pete Hegseth. Intanto il segretario di Stato americano, Marco Rubio, ha escluso l'adozione di misure unilaterali o l'invio di truppe in Messico per combattere i cartelli della droga. Parlando alla stampa all'aeroporto internazionale di Hamilton in Canada, dove ha partecipato al vertice dei ministri degli esteri del G7, l'esponente governativo ha dichiarato: "Siamo pronti a fornire tutta l'assistenza di cui hanno bisogno. Non adotteremo misure unilaterali né invieremo truppe statunitensi in Messico, ma possiamo aiutarli con equipaggiamento, addestramento, condivisione di intelligence e qualsiasi altro supporto possibile se lo richiederanno".

Leggi anche

Usa: gruppi Antifa di Italia, Germania e Grecia inseriti nella lista terrorismo | Hegseth annuncia operazione contro i narcos | Maduro a Trump: "Pace nel continente"

In una della e-mail pubblicate dalla commissione vigilanza della Camera il defunto finanziere pedofilo Jeffery Epstein scrive di aver trascorso il Thanksgiving del 2017 con Donald Trump, insieme ad altre persone. Lo riportano vari media Usa. La circostanza, se vera, smentirebbe l'affermazione del presidente di aver interrotto i rapporti con Epstein intorno al 2004.

Alcuni alti funzionari militari hanno presentato mercoledì a Donald Trump varie opzioni aggiornate per potenziali operazioni in Venezuela, inclusi attacchi via terra. Lo ripota Cbs citando alcune fonti, secondo le quali comunque nessuna decisione è stata finora presa. Alla presentazione delle proposte era presente, fra gli altri, il capo del Pentagono Pete Hegseth.

donald trump

Sullo stesso tema