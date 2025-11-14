Trump valuta possibili operazioni in Venezuela: tra le ipotesi anche attacchi via terra

Alcuni alti funzionari militari hanno presentato mercoledì a Donald Trump varie opzioni aggiornate per potenziali operazioni in Venezuela, inclusi attacchi a terra. Lo ripota Cbs citando alcune fonti, secondo le quali comunque nessuna decisione è stata finora presa. Alla presentazione delle proposte era presente, fra gli altri, il capo del Pentagono Pete Hegseth. Intanto il segretario di Stato americano, Marco Rubio, ha escluso l'adozione di misure unilaterali o l'invio di truppe in Messico per combattere i cartelli della droga. Parlando alla stampa all'aeroporto internazionale di Hamilton in Canada, dove ha partecipato al vertice dei ministri degli esteri del G7, l'esponente governativo ha dichiarato: "Siamo pronti a fornire tutta l'assistenza di cui hanno bisogno. Non adotteremo misure unilaterali né invieremo truppe statunitensi in Messico, ma possiamo aiutarli con equipaggiamento, addestramento, condivisione di intelligence e qualsiasi altro supporto possibile se lo richiederanno".