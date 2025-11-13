Logo Tgcom24
Caso Epstein, rivelata una nuova mail: "Io l'unico in grado di abbattere Trump"

L'ombra del ricatto: dalle ricerche sulle dichiarazioni finanziarie del tycoon all'offerta di foto di "Donald e ragazze in bikini nella mia cucina"

13 Nov 2025 - 15:21

"Sono io l'unico in grado di abbatterlo". Lo scrive, riferendosi a Donald Trump, Jeffrey Epstein in una delle email diffuse dalla Commissione di Vigilanza della Camera Usa. Dai messaggi di posta elettronica emergerebbe dunque anche l'ombra del ricatto: dalle ricerche sulle dichiarazioni finanziarie del tycoon all'offerta di foto di "Donald e ragazze in bikini nella mia cucina". Tra le migliaia di pagine di documenti pubblicati dalla Commissione, ci sarebbe anche una email che Epstein ha inviato a se stesso in cui c'è scritto che Trump era a conoscenza degli abusi sessuali su ragazze minorenni, ma non vi ha mai preso parte.

donald trump

