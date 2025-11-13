Epstein, il fratello accusa: "Trump ha mentito e Jeffrey è stato ucciso"

Il dipartimento della Giustizia e l’Fbi hanno confermato nei mesi scorsi la tesi del suicidio, dopo aver visionato i filmati delle telecamere del carcere. Una ricostruzione che Mark Epstein non ha mai accettato: "No, non l'ho mai creduto", afferma quando gli viene chiesto se ritenga plausibile il gesto estremo. "Mio fratello non aveva alcuna intenzione di togliersi la vita, voleva difendersi per scagionarsi, e io resto convinto che sia stato ucciso". Quanto ai contenuti dei documenti, l'uomo sottolinea che Jeffrey gli aveva riferito di possedere informazioni compromettenti su figure di rilievo, compreso Donald Trump, all'epoca dei fatti ancora un privato cittadino: "In varie occasioni mi aveva detto di avere informazioni compromettenti su varie persone". Un elemento che, dice, potrebbe indicare l'esistenza di un movente. Quando gli viene chiesto se ritenga che Jeffrey possa essere stato ucciso per ciò che sapeva, il fratello conferma secco: "Sì, esattamente".