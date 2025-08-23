La verità di Ghislaine Maxwell: "Trump un gentiluomo, non credo che Epstein sia morto suicida"

La Maxwell è stata interrogata anche sui suoi rapporti con l'ex presidente Bill Clinton. E pur dicendo di non ricordare molti elementi, ha riferito che "mi apprezzava molto e andavamo molto d'accordo", smentendo però che abbia mai ricevuto in sua presenza massaggi e che abbia mai visitato l'isola privata di Epstein ai Caraibi. "Hanno trascorso tempo insieme in aereo" ma Clinton non è mai "assolutamente" andato sull'isola di Epstein, ha spiegato mettendo in evidenza Clinton era suo amico, "non un amico" del finanziere.