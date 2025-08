Caso Epstein, Ghislaine Maxwell trasferita in un carcere di minore sicurezza in Texas

Il trasferimento di Maxwell dal carcere di Tallahassee, al Federal Prison Camp di Bryan, in Texas, arriva una settimana dopo i due incontri con il vice procuratore generale (ed ex avvocato di Trump) Todd Blanche, con cui ha cominciato a parlare. Il Federal Bureau of Prisons classifica i campi di prigionia tipo quello di Bryan come istituti di minima sicurezza, il più basso dei cinque livelli di sicurezza del sistema federale. Tali strutture hanno recinzioni perimetrali limitate o inesistenti. La prigione di Tallahassee invece ha perimetri con doppie recinzioni e un rapporto personale-detenuti più elevato rispetto ai campi. Innegabile quindi che la detenuta eccellente abbia ottenuto migliori condizioni carcerarie, dopo la sua collaborazione. Da vedere se coopererà anche con il Congresso, dove è stata citata a testimoniare alla Camera l'11 agosto, chiedendo però in cambio l'immunità o una grazia che (almeno per ora) Trump non può certo concederle: aleggia ancora un'ombra sui suoi rapporti con Esptein e la sua base Maga resta indignata per la mancata trasparenza sull'intero caso.