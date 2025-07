Trump accusa Epstein: "Rubava le mie impiegate di Mar-a-Lago", tra loro anche Virginia Giuffre

Donald Trump ha accusato il defunto Jeffrey Epstein di aver "rubato" diverse giovani impiegate del centro benessere di Mar-a-Lago. E tra queste il presidente, parlando con i giornalisti a bordo dell'Air Force One, ha fatto il nome di Virginia Giuffrè, morta suicida dopo aver testimoniato contro il finanziere pedofilo, una delle poche accusatrici che decise di parlare. "Tutti conoscono le persone che sono state rubate", ha detto Trump ai giornalisti. "Quando l'ho saputo gli ho detto che non volevo che portasse via la nostra gente", ha proseguito il presidente. "Poi siccome ha continuato a farlo l'ho cacciato".