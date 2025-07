Caso Epstein, Ghislaine Maxwell continua a parlare e ottiene l'immunità parziale

"Clinton ci sarà andato una ventina di volte", ha poi accusato The Donald approfittando del fatto che proprio in queste ore il Wall Street Journal ha pubblicato la lettera dell'ex presidente per i 50 anni di Epstein. "È rassicurante, non è vero? Essere durati così a lungo, in tutti gli anni di apprendimento e conoscenza, avventure e [parola illeggibile], e avere anche la curiosità infantile, la spinta a fare la differenza e il conforto degli amici", è l'affettuoso messaggio scritto con la caratteristica calligrafia di Bill. Un portavoce del democratico ha rifiutato di commentare, limitandosi a ricordare una precedente dichiarazione secondo cui Clinton aveva interrotto i rapporti più di un decennio prima dell'arresto di Epstein nel 2019 e non era a conoscenza dei suoi crimini.