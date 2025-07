Epstein, nell’album del compleanno spunta un messaggio scritto a mano da Bill Clinton

Più controversa è la pagina attribuita all'ex presidente Donald Trump. Secondo il Wall Street Journal, si tratterebbe di una lettera dai toni volgari e illustrata con un disegno sessualmente esplicito. Il messaggio si conclude con la frase: "Happy Birthday — and may every day be another wonderful secret". Trump ha negato ogni coinvolgimento, dichiarando che la pagina è un falso e accusando il quotidiano di diffamazione. Ha già annunciato un'azione legale contro il Wall Street Journal, News Corp e il magnate dei media Rupert Murdoch. La vicenda ha sollevato tensioni anche in ambito politico, con parte dell'opinione pubblica che chiede una verifica ufficiale dell'autenticità del documento.