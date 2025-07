Il fratello di Epstein rivela: "Jeffrey sapeva cose compromettenti su Trump"

Trump respinge ogni accusa, definendole "fake news" e ricordando di aver allontanato Epstein da Mar-a-Lago molti anni fa. Nel frattempo, ha annunciato una causa per diffamazione da 3 miliardi di dollari contro il Wall Street Journal per alcune affermazioni contenute nel servizio. Intanto, tra i suoi sostenitori cresce il malumore per la gestione dei documenti non resi pubblici, promessi in campagna elettorale come segno di trasparenza.