Mondo
LIVE
LA DIRETTA

Usa, Trump "obbligato" a fare causa alla Bbc per il discorso modificato nel documentario

L'emittente britannica ha citato un'intervista in cui il presidente Usa dice che il suo discorso è stato "massacrato" e che il modo in cui è stato presentato ha "frodato" gli spettatori

12 Nov 2025 - 09:34
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto di avere l'"obbligo" di fare causa alla Bbc per il modo in cui una parte del suo discorso del 6 gennaio 2021 è stata modificata in un documentario dell'emittente britannica. Lo scrive la stessa Bbc, citando un'intervista a Fox News in cui il tycoon ha affermato che il suo discorso è stato "massacrato" e che il modo in cui è stato presentato ha "frodato" gli spettatori. È la prima volta che Trump parla pubblicamente della questione da quando gli avvocati hanno scritto alla Bbc, annunciando una causa per un miliardo di danni a meno che l'emittente non ritratti, si scusi e risarcisca.

