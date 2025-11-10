Bufera Bbc, Trump scrive una lettera al network e minaccia querela

Donald Trump ha indirizzato una lettera alla Bbc minacciando formalmente querela sulla vicenda del montaggio di due passaggi separati di un discorso del presidente americano datato 2021, artefatto in modo tale da rafforzare la sensazione che egli avesse incitato esplicitamente l'assalto a Capitol Hill. Lo ha reso noto la stessa emittente, precisando che il testo è stato ricevuto e che il servizio pubblico britannico si riserva di "rispondere".