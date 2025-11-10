Bufera Bbc, Trump scrive una lettera al network e minaccia querela

Accordo bipartisan per mettere fine allo shutdown ma solo per tre mesi. Repubblicani e Democratici siglano un'intesa per finanziare il governo federale almeno fino al 30 gennaio
© Ansa
Dopo la bufera sul documentario "modificato", Donald Trump scrive alla Bbc minacciando formalmente querela sulla vicenda del montaggio di due passaggi separati di un suo discorso del 2021: un'operazione fatta per rafforzare la sensazione che il tycoon avesse incitato esplicitamente i suoi sostenitori a dare l'assalto a Capitol Hill. Intanto, al Senato americano è arrivato l'accordo bipartisan per mettere fine allo shutdown ma solo per tre mesi. Lo Stato federale sarà finanziato fino al 30 gennaio e nel frattempo proseguiranno le trattative. Nell'intesa c'è anche la riassunzione di tutti i dipendenti licenziati durante lo shutdown. Questo dovrebbe permettere anche il ritorno alla normalità del traffico aereo che rischiava una paralisi totale nelle prossime ore.
Il segretario di Stato Marco Rubio si recherà nella regione del Niagara, in Ontario, Canada, dall'11 al 12 novembre per partecipare alla riunione dei ministri degli Esteri del G7. Rubio, informa una nota del dipartimento di Stato, "promuoverà gli interessi degli Stati Uniti in materia di pace e sicurezza, cooperazione strategica e stabilità globale". "Le discussioni - prosegue la nota - si concentreranno sul progresso delle iniziative di pace del presidente Trump in Ucraina e Gaza, sulla sicurezza marittima, su Haiti, sul Sudan, sulla resilienza della catena di approvvigionamento e sui minerali essenziali. I ministri degli esteri si baseranno sugli impegni assunti al Vertice dei leader del G7 a Kananaskis, in Canada, all'inizio di quest'anno".
Il governo laburista britannico di Keir Starmer continua a difendere il modello di servizio pubblico di "una Bbc forte" in "un'era segnata dalla disinformazione" a livello globale, pur avendo criticato come "un errore grave" la vicenda del montaggio artefatto di due passaggi separati di un discorso di Donald Trump del 2021. Lo ha sottolineato Downing Street, mentre il presidente del cda dell'emittente, Samir Shah, è in audizione in Parlamento. Lo stesso Shah ha intanto diffuso il testo formale dell'annunciata lettera di scuse sul caso Trump, ammettendo di non poter escludere una querela miliardaria da parte del presidente Usa.
Donald Trump ha indirizzato una lettera alla Bbc minacciando formalmente querela sulla vicenda del montaggio di due passaggi separati di un discorso del presidente americano datato 2021, artefatto in modo tale da rafforzare la sensazione che egli avesse incitato esplicitamente l'assalto a Capitol Hill. Lo ha reso noto la stessa emittente, precisando che il testo è stato ricevuto e che il servizio pubblico britannico si riserva di "rispondere".