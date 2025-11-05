Logo Tgcom24
Mondo
Trump: "Democratici kamikaze, shutdown è colpa loro" | "È il più lungo della storia americana"

"Mandano il Paese allo sfascio", ha attaccato il presidente parlando ai senatori repubblicani alla Casa Bianca

05 Nov 2025 - 15:01
Donald Trump torna ad attaccare i democratici per "lo shutdown più lungo della storia". "Sono dei kamikaze, mandano il Paese allo sfascio", ha detto il presidente parlando ai senatori repubblicani alla Casa Bianca. Martedì, infatti, per la 14esima volta, il Senato ha bocciato la risoluzione repubblicana per garantire i finanziamenti al governo federale. La misura, già approvata dalla Camera, non ha ottenuto i 60 voti necessari. Intanto i consensi per Donald Trump sono in forte discesa: la maggioranza degli americani ritiene che il presidente Usa sia andato oltre i poteri che gli sono conferiti dal suo ruolo. La rivelazione arriva da un nuovo sondaggio di Washington Post, Abc News e Ipsos: Trump piace al 41% dei cittadini statunitensi, mentre il 59% lo disapprovano. Intanto a ottobre l'occupazione nel settore privato degli Stati Uniti è aumentata di posti di lavoro. È quanto emerge dall'ultima edizione del report pubblicato da ADP. Le retribuzioni sono cresciute del 4,5% su base annua.

