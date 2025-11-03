Venezuela, il leader dell'opposizione appoggia Donald Trump: "I venezuelani sostengono il suo sforzo contro il narcotraffico"

Tensioni Usa-Venezuela, il dispiegamento delle forze navali americane
Il Comando Sud degli Usa: "Le forze statunitensi sono schierate nei Caraibi per contrastare il traffico illecito di droga e proteggere la patria"
Continua senza esclusione di colpi lo scontro tra il presidente Usa Donald Trump e quello del Venezuela Nicholas Maduro. Dopo l'attacco dell'inquilino della Casa Bianca, che ha affermato che "Maduro ha i giorni contati", è arrivato il sostegno a Washington dal leader dell'opposizione venezuelano, il premio Nobel per la Pace 2025 María Corina Machado. La Machado ha dichiarato che la maggioranza dei suoi connazionali sostiene le azioni di Trump contro i cartelli della droga. Il Pentagono intanto ha riferito che il corpo dei Marines ha condotto esercitazioni di sbarco e infiltrazione, in un momento caratterizzato dalla crescente presenza militare Usa nei Caraibi e dalle speculazioni su un possibile attacco a Bogotà.
In un'intervista a Fox News, la leader dell'opposizione venezuelana e Premio Nobel per la Pace 2025 María Corina Machado ha affermato che la maggioranza dei suoi connazionali sostiene le azioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump contro i cartelli della droga e la pressione nei confronti di Nicolás Maduro. "Il popolo venezuelano - ha detto - appoggia pienamente il presidente Trump e la sua strategia perché lottiamo da 26 anni per liberare il nostro Paese". "Ora abbiamo l'opportunità di fermare questa guerra", ha aggiunto nell'intervista condotta da Laura Trump, nuora del leader statunitense.