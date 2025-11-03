Venezuela, il leader dell'opposizione appoggia Donald Trump: "I venezuelani sostengono il suo sforzo contro il narcotraffico"

Continua senza esclusione di colpi lo scontro tra il presidente Usa Donald Trump e quello del Venezuela Nicholas Maduro. Dopo l'attacco dell'inquilino della Casa Bianca, che ha affermato che "Maduro ha i giorni contati", è arrivato il sostegno a Washington dal leader dell'opposizione venezuelano, il premio Nobel per la Pace 2025 María Corina Machado. La Machado ha dichiarato che la maggioranza dei suoi connazionali sostiene le azioni di Trump contro i cartelli della droga. Il Pentagono intanto ha riferito che il corpo dei Marines ha condotto esercitazioni di sbarco e infiltrazione, in un momento caratterizzato dalla crescente presenza militare Usa nei Caraibi e dalle speculazioni su un possibile attacco a Bogotà.