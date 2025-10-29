Logo Tgcom24
Dazi ridotti al 15% sulle auto: perfezionato l'accordo tra Usa e Corea del Sud | Usa, Vance: eletto come vicepresidente, farò del mio meglio, poi vediamo

L'intesa prevede un'aliquota tariffaria sui chip non sfavorevole rispetto alla rivale Taiwan.

29 Ott 2025 - 15:03
Seul ha raggiunto un accordo sui dettagli di un accordo commerciale con gli Usa: lo riportano i media Usa citando il capo dello staff presidenziale sudcoreano per le politiche, Kim Yong-beom, dopo il bilaterale tra il presidente Lee Jae Myung e Donald Trump. L'intesa ridurrà i dazi automobilistici dal 25% al 15%, la stessa aliquota del concorrente giapponese, e prevede un'aliquota tariffaria sui chip non sfavorevole rispetto alla rivale Taiwan. Dei 350 miliardi di dollari di investimenti richiesti da Trump, 200 miliardi saranno erogati cash e 150 tramite la cooperazione nella cantieristica, guidata da aziende sudcoreane.

