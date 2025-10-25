Logo Tgcom24
Trump aumenta i dazi contro il Canada del 10% per lo spot con Reagan

Il presidente arrivato in Qatar, incontro con l'emiro e il premier. Nel tour in Asia incontrerà Xi Jinping

25 Ott 2025 - 22:52
© Ansa

© Ansa

Donald Trump ha aumentato i dazi contro il Canada del 10% a causa della "pubblicità fraudolenta" con Ronald Reagan. Lo ha annunciato lo stesso presidente sul suo social Truth, definendo lo spot anti-dazi con Reagan un "atto ostile. Il 10% si va ad aggiungere a quello che già pagano ora". Per Trump è iniziato il viaggio in Asia: ha incontrato l'emiro del Qatar Tamim bin Hamad Al Thani a bordo dell'Air Force One durante il rifornimento di carburante in vista del suo tour presidenziale in Malesia, in Giappone e in Corea del Sud dove incontrerà il presidente cinese Xi Jinping. E ha fatto sapere che gli piacerebbe vedere anche il leder nordcoreano Kim Jong-un. Intanto gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni contro il presidente della Colombia Gustavo Petro. Lo ha annunciato il Dipartimento del Tesoro, sottolineando che sanzioni sono state imposte anche nei confronti del figlio e della moglie del presidente colombiano. Sanzionato anche il ministro dell'Interno. 

