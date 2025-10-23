Logo Tgcom24
Donald Trump prepara il viaggio in Asia: vedrà Xi e Takaichi | Tajani: "Usa svalutano il dollaro per guadagnare competitività"

Il presidente Usa incontrerà i leader di Cina, Sudcorea e Giappone. Il ministro degli Esteri: "Più dei dazi mi preoccupa il valore del dollaro"

23 Ott 2025 - 20:01
Venerdì notte Donald Trump parte per il suo viaggio in Asia. Il presidente Usa ha in programma un incontro con il presidente cinese Xi Jinping nella giornata di giovedì, a margine del vertice Asean, in Corea del Sud. Il giorno prima vedrà il leader sudcoreano, come confermato dalla portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt. Previsto anche, per martedì, un bilaterale con la nuova premier giapponese Takaichi. Il ministro degli Esteri Tajani, parlando dei dazi ("sono al 15% e non sono pericolosi"), ha detto: "Mi preoccupa più il valore del dollaro, oggi l'euro è molto forte e la strategia Usa è svalutare sempre più per guadagnare competitività".

"L'imposizione dei dazi Usa al 15% non è molto pericolosa, a molti nostri competitor sono stati imposti dazi superiori. Il rischio casomai è che la Cina cerchi di invadere il nostro mercato. Ma mi preoccupa più il valore del dollaro, oggi l'euro è molto forte e la strategia Usa è svalutare sempre più per guadagnare competitività". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani alla conferenza 'Cambio di paradigma' a Napoli. "Ecco perché continuo a insistere, senza voler fare offendere la signora Lagarde, perché la Bce abbassi il costo denaro e faccia un nuovo quantitative easing, affinché l'euro si abbassi" ha aggiunto. 

Donald Trump partirà domani sera (nella notte italiana) per il suo viaggio in Asia, dove incontrerà Xi giovedì prossimo a margine del vertice Asean, in Corea del Sud. Il giorno prima vedrà il leader sudcoreano. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt.  

