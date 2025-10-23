Donald Trump prepara il viaggio in Asia: vedrà Xi e Takaichi | Tajani: "Usa svalutano il dollaro per guadagnare competitività"

"L'imposizione dei dazi Usa al 15% non è molto pericolosa, a molti nostri competitor sono stati imposti dazi superiori. Il rischio casomai è che la Cina cerchi di invadere il nostro mercato. Ma mi preoccupa più il valore del dollaro, oggi l'euro è molto forte e la strategia Usa è svalutare sempre più per guadagnare competitività". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani alla conferenza 'Cambio di paradigma' a Napoli. "Ecco perché continuo a insistere, senza voler fare offendere la signora Lagarde, perché la Bce abbassi il costo denaro e faccia un nuovo quantitative easing, affinché l'euro si abbassi" ha aggiunto.