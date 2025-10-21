Logo Tgcom24
Media: "Il principe ereditario saudita bin Salman sarà da Donald Trump il 18 novembre"

Prima visita del secondo mandato del tycoon. E il governo danese torna a lanciare l'allarme Groenlandia: il presidente Usa non ha abbandonato l'idea di rivendicare l'isola 

21 Ott 2025 - 15:56
Cbs annuncia che Donald Trump e il principe ereditario saudita bin Salman si incontreranno alla Casa Bianca il 18 novembre, la prima volta del secondo mandato del tycoon alla Casa Bianca. E la Danimarca lancia di nuovo l'allarme Groenlandia. Il governo danese è convinto che il presidente Usa non abbia abbandonato l'idea di rivendicare l'isola per gli Stati Uniti. Intanto Trump conferma che tra "un paio di settimane" incontrerà Xi Jinping in Corea del Sud per trovare con la Cina un "accordo equo" sui dazi. 

Il presidente statunitense Donald Trump e il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman prevedono di incontrarsi alla Casa Bianca il 18 novembre. E' quanto riferisce la Cbs, citando fonti vicine al dossier. La visita sarà la prima visita del leader saudita a Washington da quando Trump ha ottenuto il secondo mandato alla Casa Bianca.

