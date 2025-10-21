Media: "Il principe ereditario saudita bin Salman sarà da Donald Trump il 18 novembre"

Cbs annuncia che Donald Trump e il principe ereditario saudita bin Salman si incontreranno alla Casa Bianca il 18 novembre, la prima volta del secondo mandato del tycoon alla Casa Bianca. E la Danimarca lancia di nuovo l'allarme Groenlandia. Il governo danese è convinto che il presidente Usa non abbia abbandonato l'idea di rivendicare l'isola per gli Stati Uniti. Intanto Trump conferma che tra "un paio di settimane" incontrerà Xi Jinping in Corea del Sud per trovare con la Cina un "accordo equo" sui dazi.