Dazi, Trump "invita" con un video Giorgia Meloni a parlare con gli Usa | Palazzo Chigi: trattative sono esclusiva Ue

Il contenuto rilanciato da Trump ha immediatamente sollevato un'ondata di reazioni tra le forze di opposizione italiane. Il Partito Democratico ha definito le affermazioni contenute nel video "clamorose" e "di una gravità inaudita". "È urgente e necessario che la premier chiarisca immediatamente, smentendo quanto affermato dal presidente USA", ha dichiarato il deputato Piero De Luca, capogruppo dem in Commissione Politiche europee.

"Quelle dichiarazioni – ha aggiunto – mettono in discussione la credibilità e l'autonomia della nostra politica estera e rischiano di segnare una frattura gravissima e drammatica con la Ue". Anche Francesco Boccia, capogruppo Pd al Senato, ha invocato un intervento formale in Parlamento: "Vista la gravità di tali affermazioni, è urgente che Giorgia Meloni dica se quanto detto da Trump corrisponde al vero". Simili richieste di chiarimento sono arrivate anche da Italia Viva e Alleanza Verdi-Sinistra. Enrico Borghi, senatore e vicepresidente di Iv, ha accusato Trump di usare Palazzo Chigi "come grimaldello per far saltare l'unità europea", mentre la capogruppo AVS Luana Zanella ha parlato di una "situazione inquietante" e chiesto alla premier di "non nascondersi dietro un post".