Trump commenta le manifestazioni di protesta "No Kings": "Una buffonata" | Il presidente Usa annuncia negoziato per importare carne dall'Argentina

Il leader della Casa Bianca: "Non sono un re. Lavoro duramente per rendere grande il nostro Paese"

20 Ott 2025 - 13:48
© Ansa

Donald Trump, ha definito "una buffonata" le manifestazioni "No Kings" organizzate nel fine settimana in tutti gli Stati Uniti per protestare contro la deriva autoritaria imputata all'inquilino della Casa Bianca dai suoi detrattori. "Non sono un re. Lavoro duramente per rendere grande il nostro Paese, tutto qui", ha detto il presidente Usa. Intanto, come riferito dallo stesso Trump, il governo americano sta considerando l'ipotesi di comprare carne bovina dall'Argentina. "Se lo facciamo, i prezzi della nostra carne bovina scenderanno - ha detto -. Gli argentini stanno lottando per la loro vita. Non hanno soldi, non hanno nulla". Il leader della Casa Bianca ha inoltre condiviso su Truth un video in cui si parla della premier italiana Giorgia Meloni. Nel video si afferma che "Giorgia Meloni sfida l’Unione europea e intende concludere un accordo commerciale diretto con Donald Trump".

Il governo degli Stati Uniti sta considerando l'ipotesi di comprare carne bovina dall'Argentina. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, illustrando uno dei possibili sviluppi nella sempre piu' stretta relazione commerciale e strategica tra i due Paesi. "Potremmo comprare carne dall'Argentina. Se lo facciamo, i prezzi della nostra carne bovina scenderanno", ha detto Trump a bordo dell'Air force one, di ritorno dalla Florida a Washington. Una giornalista a bordo ha chiesto se Trump avesse qualcosa da dire "agli agricoltori statunitensi" dal momento che l'accordo potrebbe beneficiare piu' l'Argentina che loro. 

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha rilanciato sul suo social Truth un video di un'attivista Maga che ha come protagonista la premier Giorgia Meloni. Il video è una serie di immagini di repertorio in cui la voce narrante racconta di come "Meloni sfida l'Ue e persegue un accordo commerciale diretto con Trump". "La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annunciato che l'Italia ignorerà le regole commerciali dell'Ue e concluderà un accordo diretto con l'amministrazione Trump", si afferma nel video, "dopo un incontro privato con Trump, Meloni ha detto che perseguirà gli interessi dell'Italia, non dell'Ue". "Meloni è pronta a muoversi da sola, anche dicendo che l'Italia diminuirà il supporto all'Ucraina", continua il video.

