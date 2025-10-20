Trump commenta le manifestazioni di protesta "No Kings": "Una buffonata" | Il presidente Usa annuncia negoziato per importare carne dall'Argentina

Donald Trump, ha definito "una buffonata" le manifestazioni "No Kings" organizzate nel fine settimana in tutti gli Stati Uniti per protestare contro la deriva autoritaria imputata all'inquilino della Casa Bianca dai suoi detrattori. "Non sono un re. Lavoro duramente per rendere grande il nostro Paese, tutto qui", ha detto il presidente Usa. Intanto, come riferito dallo stesso Trump, il governo americano sta considerando l'ipotesi di comprare carne bovina dall'Argentina. "Se lo facciamo, i prezzi della nostra carne bovina scenderanno - ha detto -. Gli argentini stanno lottando per la loro vita. Non hanno soldi, non hanno nulla". Il leader della Casa Bianca ha inoltre condiviso su Truth un video in cui si parla della premier italiana Giorgia Meloni. Nel video si afferma che "Giorgia Meloni sfida l’Unione europea e intende concludere un accordo commerciale diretto con Donald Trump".