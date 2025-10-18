Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
LIVE
Ultimo aggiornamento: un'ora fa

La diretta

Cina: "Colloqui commerciali con Usa il prima possibile, evitare una dannosa battaglia sui dazi"

Prove di disgelo sull'asse Washington-Pechino. Il segretario al Tesoro americano Scott Bessent a colloquio col capo negoziatore cinese, il vicepremier He Lifeng, mentre Trump conferma l'incontro con Xi in Corea del Sud

18 Ott 2025 - 06:06
© -afp

© -afp

La Cina ha accettato di avviare un nuovo round di colloqui commerciali con gli Stati Uniti "il prima possibile", mentre i leader cercano di evitare un'altra dannosa battaglia sui dazi. L'annuncio è arrivato a seguito di una videochiamata tra il capo negoziatore di Pechino, il vicepremier He Lifeng, e il segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent, che ha comportato, riferisce l'agenzia di stampa statale Xinhua, "scambi sinceri, approfonditi e costruttivi". Intanto, nella serata di venerdì in occasione dell'incontro alla Casa Bianca con Zelensky, Trump ha ribadito che incontrerà il suo omologo cinese Xi Jinping in Corea del Sud. Poi ha affermato che imporre dazi così elevati (157%) alla Cina "non è sostenibile" per gli Stati Uniti e ha spiegato di essere stato "costretto" a valutare tariffe così alte a causa dei nuovi controlli cinesi sulle esportazioni di terre rare.

Leggi anche

Scontri Chicago, confermato in appello lo stop al dispiegamento della guardia nazionale

Elezioni New York, Mamdani: "Ho comprato cannabis legale"

Ti potrebbe interessare

usa
donald trump

Sullo stesso tema