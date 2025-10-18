Ucraina, Trump: "La guerra può finire presto senza i missili Tomahawk" | Il tycoon esclude un vertice a tre: "Troppo odio tra Putin e Zelensky"

Zelensky a Trump: "Col tuo aiuto possiamo fermare la guerra"
© Ansa
© Ansa
Il presidente ucraino, ricevuto per la terza volta alla Casa Bianca, ha detto: "Serve il cessate il fuoco, noi siamo pronti a parlare"di Redazione online
La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.333. "Penso ci siano ottime chance che la guerra possa finire rapidamente. Anche senza che l'Ucraina abbia bisogno dei missili Tomahawk. Darli a Kiev sarebbe una grande escalation": Donald Trump gela così alla Casa Bianca le aspettative di Volodymr Zelensky, sbarcato a Washington per la sua terza visita quest'anno già scoraggiato dall'inattesa telefonata il giorno precedente tra il tycoon e Vladimir Putin con l'annuncio di un vertice a Budapest. "Putin vuole che la guerra finisca", assicura The Donald con toni ottimistici. Trump per ora ha escluso un vertice a tre con Putin e Zelensky perché tra i due leader in conflitto "c'è troppo odio". Per Zelensky "serve il cessate il fuoco, noi siamo pronti a parlare". Il presidente ucraino ha quindi elogiato il tycoon per la pace in Medioriente augurandosi che possa spianare la strada anche alla pace in Ucraina: "Ho fiducia che con il tuo aiuto possiamo mettere fine alla guerra".
© Ansa
© Ansa