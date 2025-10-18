Ucraina, Trump: "La guerra può finire presto senza i missili Tomahawk" | Il tycoon esclude un vertice a tre: "Troppo odio tra Putin e Zelensky"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.333. "Penso ci siano ottime chance che la guerra possa finire rapidamente. Anche senza che l'Ucraina abbia bisogno dei missili Tomahawk. Darli a Kiev sarebbe una grande escalation": Donald Trump gela così alla Casa Bianca le aspettative di Volodymr Zelensky, sbarcato a Washington per la sua terza visita quest'anno già scoraggiato dall'inattesa telefonata il giorno precedente tra il tycoon e Vladimir Putin con l'annuncio di un vertice a Budapest. "Putin vuole che la guerra finisca", assicura The Donald con toni ottimistici. Trump per ora ha escluso un vertice a tre con Putin e Zelensky perché tra i due leader in conflitto "c'è troppo odio". Per Zelensky "serve il cessate il fuoco, noi siamo pronti a parlare". Il presidente ucraino ha quindi elogiato il tycoon per la pace in Medioriente augurandosi che possa spianare la strada anche alla pace in Ucraina: "Ho fiducia che con il tuo aiuto possiamo mettere fine alla guerra".