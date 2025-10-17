Trump sente Putin: "Telefonata molto produttiva, ci incontreremo a Budapest" | Cremlino: "Colloquio franco e basato sulla fiducia"

Ucraina, le bombe russe devastano un villaggio vicino a Leopoli: morti e feriti FOTO
© Ansa
© Ansa
Il presidente ucraino Zelensky giunto a Washington dove oggi sarà ricevuto alla Casa Biancadi Redazione online
La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.332. Un nuovo vertice Trump-Putin, stavolta a Budapest nel giro di un paio di settimane, "per mettere fine a questa ingloriosa guerra". Ad annunciarlo è il presidente Usa dopo una telefonata a sorpresa tra i due, il giorno prima dell'incontro alla Casa Bianca con il leader ucraino Zelensky. Trump parla di "colloquio produttivo" e di "grandi progressi" con lo zar: "Abbiamo parlato molto anche di commercio tra Russia e Stati Uniti una volta terminato il conflitto". Orban esulta: "Una grande notizia, siamo pronti". Zelensky è arrivato a Washington per chiedere i missili a lungo raggio Tomahawk. Per Putin però "sarebbero un danno alle prospettive di pace". E Trump, dopo le aperture dei giorni scorsi, ora frena: "Non possiamo esaurire le scorte".
© Ansa
© Ansa
Donald Trump ha detto che prevede di incontrare Vladimir Putin nelle prossime due settimane. Poi ha avvertito che gli Stati Uniti non possono "esaurire" le proprie scorte di Tomahawk, i missili a lunga gittata che Volodymyr Zelensky chiederà domani nella sua visita alla Casa Bianca.
"Domani è previsto un incontro con il presidente Trump e ci aspettiamo che lo slancio di contenimento del terrorismo e della guerra, che ha avuto successo in Medioriente, contribuisca a porre fine alla guerra della Russia contro l'Ucraina. Putin non è certo più coraggioso di Hamas o di qualsiasi altro terrorista. Il linguaggio della forza e della giustizia funzionerà inevitabilmente anche contro la Russia. Possiamo già vedere che Mosca si sta affrettando a riprendere il dialogo non appena ha sentito dei Tomahawk". Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky al suo arrivo a Washington.