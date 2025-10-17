Logo Tgcom24
Ultimo aggiornamento: 2 ore fa
Speciale Guerra Ucraina

LA GIORNATA IN TEMPO REALE

Trump sente Putin: "Telefonata molto produttiva, ci incontreremo a Budapest" | Cremlino: "Colloquio franco e basato sulla fiducia"

Il presidente ucraino Zelensky giunto a Washington dove oggi sarà ricevuto alla Casa Bianca

di Redazione online
17 Ott 2025 - 00:02

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.332. Un nuovo vertice Trump-Putin, stavolta a Budapest nel giro di un paio di settimane, "per mettere fine a questa ingloriosa guerra". Ad annunciarlo è il presidente Usa dopo una telefonata a sorpresa tra i due, il giorno prima dell'incontro alla Casa Bianca con il leader ucraino Zelensky. Trump parla di "colloquio produttivo" e di "grandi progressi" con lo zar: "Abbiamo parlato molto anche di commercio tra Russia e Stati Uniti una volta terminato il conflitto". Orban esulta: "Una grande notizia, siamo pronti". Zelensky è arrivato a Washington per chiedere i missili a lungo raggio Tomahawk. Per Putin però "sarebbero un danno alle prospettive di pace". E Trump, dopo le aperture dei giorni scorsi, ora frena: "Non possiamo esaurire le scorte".

Ucraina, le bombe russe devastano un villaggio vicino a Leopoli: morti e feriti FOTO

Donald Trump ha detto che prevede di incontrare Vladimir Putin nelle prossime due settimane. Poi ha avvertito che gli Stati Uniti non possono "esaurire" le proprie scorte di Tomahawk, i missili a lunga gittata che Volodymyr Zelensky chiederà domani nella sua visita alla Casa Bianca. 

"Domani è previsto un incontro con il presidente Trump e ci aspettiamo che lo slancio di contenimento del terrorismo e della guerra, che ha avuto successo in Medioriente, contribuisca a porre fine alla guerra della Russia contro l'Ucraina. Putin non è certo più coraggioso di Hamas o di qualsiasi altro terrorista. Il linguaggio della forza e della giustizia funzionerà inevitabilmente anche contro la Russia. Possiamo già vedere che Mosca si sta affrettando a riprendere il dialogo non appena ha sentito dei Tomahawk". Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky al suo arrivo a Washington.

