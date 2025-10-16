Ucraina, Parolin: "Spero che Trump trovi una via d'uscita" | Il tycoon: "Kiev vuole passare all'offensiva, prenderò una decisione"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.331. "Spero che, avendo chiuso il capitolo Gaza", il presidente Usa Donald Trump "possa dedicarsi maggiormente al tema Ucraina per cercare una via di uscita dalla guerra", ha detto il cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin. Il presidente Usa ha ribadito di essere "deluso da Putin, non capisco perché stia continuando la guerra". E in vista dell'incontro con Zelensky previsto venerdì alla Casa Bianca, ha aggiunto: "Vogliono passare all'offensiva. Prenderò una decisione a riguardo". Intanto, i ministri della Difesa dei Paesi membri della Nato si sono incontrati per coordinare le strategie anti-russe. "Le incursioni di Putin nel territorio della Nato sono avventate, pericolose e totalmente inaccettabili. Se la Nato sarà minacciata, agiremo", ha affermato il segretario alla Difesa britannico, John Healey. L'omologo tedesco, Boris Pistorius, ha annunciato che la Germania invierà caccia Eurofighter nella base polacca di Malbork per proteggere il fianco orientale della Nato e investirà dieci miliardi di euro in droni.