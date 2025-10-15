Logo Tgcom24
Ultimo aggiornamento: 48 minuti fa
Speciale Guerra Ucraina

LA GIORNATA IN TEMPO REALE

Trump: "Deluso da Putin, non capisco perché stia continuando la guerra"

Kiev: "Mosca ha colpito un convoglio di aiuti Onu in Ucraina, nessuna vittima". Zelensky venerdì a Washington: sul tavolo i missili Tomahawk

di Redazione online
15 Ott 2025 - 00:07

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.330. Trump: "Deluso da Putin, non capisco perché stia continuando la guerra". Le autorità di Kiev fanno sapere che Mosca ha colpito un convoglio di aiuti inviati dalle Nazioni Unite nel sud del Paese: non ci sono state vittime. Zelensky sarà ricevuto venerdì alla Casa Bianca dal presidente americano. Al centro del colloquio, secondo quanto dichiarato dallo stesso leader ucraino, ci saranno la fornitura di sistemi di difesa aerea e missili a lungo raggio, tra cui i Tomahawk, capaci di colpire a 2.500 chilometri di distanza. Mosca reagisce duramente. Dmitry Medvedev, ex presidente russo e attuale numero due del Consiglio di Sicurezza, lancia un avvertimento: "Fornire armi del genere a Kiev potrebbe finire male per tutti, Trump compreso". Intanto, a Kiev, l’Alto Rappresentante Ue Kaja Kallas elogia "il coraggio degli ucraini che ispira il mondo".

Ucraina, le bombe russe devastano un villaggio vicino a Leopoli: morti e feriti FOTO

1 di 15
© Ansa
© Ansa
© Ansa

© Ansa

© Ansa

