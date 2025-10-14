Zelensky atteso venerdì alla Casa Bianca: sul tavolo i missili Tomahawk | Mosca avverte: "Finirà male anche per gli Usa"

Ucraina, le bombe russe devastano un villaggio vicino a Leopoli: morti e feriti FOTO
La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.329. Volodymyr Zelensky sarà ricevuto venerdì alla Casa Bianca dal presidente Donald Trump. Al centro del colloquio, secondo quanto dichiarato dallo stesso leader ucraino, ci saranno la fornitura di sistemi di difesa aerea e missili a lungo raggio, tra cui i Tomahawk, capaci di colpire a 2.500 chilometri di distanza. Mosca reagisce duramente. Dmitry Medvedev, ex presidente russo e attuale numero due del Consiglio di Sicurezza, lancia un avvertimento: "Fornire armi del genere a Kiev potrebbe finire male per tutti, Trump compreso". Intanto, a Kiev, l’Alto Rappresentante Ue Kaja Kallas elogia "il coraggio degli ucraini che ispira il mondo".
"La delegazione ucraina è partita per gli Stati Uniti: la prima ministra Yulia Svyrydenko, il Capo dell'Ufficio Presidenziale Andriy Yermak, il Segretario del Consiglio per la Sicurezza e la Difesa Nazionale Rustem Umerov e diversi rappresentanti del settore diplomatico. Terranno diversi incontri. Venerdì avrò anch'io l'opportunità di andare a Washington e incontrare il presidente Trump. Credo che discuteremo una serie di misure che intendo proporre". Lo scrive il presidente ucraino Volodymyr Zelensky confermando il suo imminente viaggio a Washington e ringraziando Trump "per il nostro dialogo e il suo sostegno".