Zelensky atteso venerdì alla Casa Bianca: sul tavolo i missili Tomahawk | Mosca avverte: "Finirà male anche per gli Usa"

"La delegazione ucraina è partita per gli Stati Uniti: la prima ministra Yulia Svyrydenko, il Capo dell'Ufficio Presidenziale Andriy Yermak, il Segretario del Consiglio per la Sicurezza e la Difesa Nazionale Rustem Umerov e diversi rappresentanti del settore diplomatico. Terranno diversi incontri. Venerdì avrò anch'io l'opportunità di andare a Washington e incontrare il presidente Trump. Credo che discuteremo una serie di misure che intendo proporre". Lo scrive il presidente ucraino Volodymyr Zelensky confermando il suo imminente viaggio a Washington e ringraziando Trump "per il nostro dialogo e il suo sostegno".