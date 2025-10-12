Ucraina, le bombe russe devastano un villaggio vicino a Leopoli: morti e feriti FOTO
Il presidente ucraino a colloquio col presidente americano: "Abbiamo parlato di difesa aerea, è stato produttivo e positivo"di Redazione online
La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.327. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha sentito al telefono l'omologo americano Donald Trump e ha definito il colloquio "positivo" e "produttivo". Secondo Kiev, i due leader hanno discusso delle opportunità per rafforzare la difesa aerea ucraina. Zelensky ha poi aggiunto: "Mi sono congratulato con Trump per il suo successo e per l'accordo in Medioriente che è riuscito a raggiungere, un risultato straordinario. Se una guerra può essere fermata in una regione, allora sicuramente anche altre guerre possono essere fermate, inclusa quella russa". I due presidentei hanno anche parlato della possibilità che l'Ucraina ottenga i missili a lungo raggio Tomahawk, che consentirebbero a Kiev di colpire la Russia più profondamente nel suo territorio.
Il ruolo degli Stati Uniti è "determinante" per risolvere il conflitto in Ucraina e "se decidono di fermare la Russia" con l'aiuto della Cina, "allora si può trovare un accordo di pace". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ribadendo che Mosca "è sempre stata amica dell'Italia. Noi vogliamo il dialogo, ma non possiamo accettare che si usi la forza per raggiungere obiettivi egemonici".
Donald Trump e Volodymyr Zelensky hanno parlato della possibilità che l'Ucraina ottenga i missili a lungo raggio Tomahawk, che consentirebbero a Kiev di colpire la Russia più profondamente nel suo territorio. Lo riporta Axios citando alcune fonti, secondo le quali la conversazione telefonica fra i due leader è durata circa 30 minuti.
"Ho parlato con il presidente Trump. Una buona conversazione, molto produttiva. Mi sono congratulato per il successo e l'accordo per il Medio Oriente che ha effettivamente ottenuto, ed è un risultato forte. E se si riesce a fermare la guerra in quella regione, sicuramente altre guerre possono essere fermate, compresa questa guerra russa". Così il presidente ucraino Voldymyr Zelensky su Telegram. "Ho informato Trump degli attacchi russi alla nostra energia. Grato per la disponibilità a sostenerci. Abbiamo discusso le possibilità di rafforzare la nostra difesa aerea e gli accordi al riguardo. Ci sono buone opzioni".