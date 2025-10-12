La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.327. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha sentito al telefono l'omologo americano Donald Trump e ha definito il colloquio "positivo" e "produttivo". Secondo Kiev, i due leader hanno discusso delle opportunità per rafforzare la difesa aerea ucraina. Zelensky ha poi aggiunto: "Mi sono congratulato con Trump per il suo successo e per l'accordo in Medioriente che è riuscito a raggiungere, un risultato straordinario. Se una guerra può essere fermata in una regione, allora sicuramente anche altre guerre possono essere fermate, inclusa quella russa". I due presidentei hanno anche parlato della possibilità che l'Ucraina ottenga i missili a lungo raggio Tomahawk, che consentirebbero a Kiev di colpire la Russia più profondamente nel suo territorio.