Ucraina, Zelensky: "Anche Hamas dimostra acume nel negoziare, ma non Putin" | Nato, Trump: "Nessun ritiro Usa dall'Europa"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.325. Zelensky: "È assolutamente giusto che l'Ucraina risponda con attacchi precisi e mirati e, a differenza della Russia, sappiamo esattamente cosa vogliamo ottenere. La pace, ovviamente. Non stiamo facendo la guerra per il gusto di farla, come fa la Russia. Anche Hamas dimostra acume nel negoziare, ma non Putin. Per ora". Lo scrive su Telegram il presidente ucraino. "Non ci sarà nessun ritiro delle forze Usa dall'Europa". Lo ha assicurato Donald Trump, parlando nello Studio Ovale al fianco del presidente finlandese Alexander Stubb. "Potremmo spostare" alcune truppe, ha aggiunto il presidente Usa avvertendo che potrebbe "imporre ulteriori sanzioni alla Russia". Per l'intelligence ucraina, "le sanzioni internazionali contro Mosca stanno riducendo al collasso le compagnie aeree russe, che entro il 2030 rischiano di perdere centinaia di velivoli".