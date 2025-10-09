Mosca: "Esaurito lo slancio seguito all'incontro Trump-Putin in Alaska"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.324. Dopo varie telefonate durate ore e il vertice di Ferragosto in Alaska, quando Donald Trump aveva accolto Vladimir Putin con un applauso, l'intesa tra i due, almeno sul conflitto in Ucraina, potrebbe essere al capolinea. E' quanto ha lasciato intendere il viceministro degli Esteri russo Sergei Ryabkov, affermando che "il forte slancio di Anchorage per un accordo si è in gran parte esaurito" a causa delle "azioni distruttive" dei Paesi europei. L'ammissione coincide con il dibattito in corso a Washington sull'opportunità di inviare all'Ucraina i missili da crociera Tomahawk, che con il loro raggio d'azione di 2.500 chilombetri potrebbero raggiungere Mosca, San Pietroburgo e un alto numero di obiettivi strategici in Russia. "L'uso ipotetico di tali sistemi d'arma - ha sottolineato Ryabkov - è possibile solo con il coinvolgimento diretto di personale americano. Spero che coloro che spingono Washington a una tale decisione comprendano la profondità e la gravità delle conseguenze". Intanto, Zelensky ha affermato che "le truppe russe hanno ricevuto l'ordine di assaltare a tutti i costi le posizioni ucraine in direzione di Pokrovsk, nel Donetsk e nel Donbass. Questo ha comportato un aumento significativo delle loro perdite". Mentre per l'intelligence ucraina, "le sanzioni internazionali contro Mosca stanno riducendo al collasso le compagnie aeree russe, che entro il 2030 rischiano di perdere centinaia di velivoli".