Putin in Ungheria? Viaggio ad alto rischio: le strategie di Mosca per garantire la sicurezza

La prima conferma ufficiale è arrivata dalla Tass: "Ci sono molte questioni, è necessario istituire team di negoziazione", ha dichiarato Dmitri Peskov, portavoce del Cremlino. L'idea, secondo Mosca, è che il ministro degli Esteri Sergey Lavrov e il segretario di Stato americano Marco Rubio si occupino dei contatti preliminari, avviando una serie di colloqui bilaterali. "Prima si telefoneranno e si incontreranno, discuteranno l'intero argomento, tutte le questioni, e inizieranno a discuterne", ha aggiunto Peskov. La preparazione del vertice, dunque, procede per gradi, ma già ora la questione logistica assume un peso centrale: come portare il presidente russo in Europa, evitando rischi diretti e indiretti?