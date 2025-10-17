Logo Tgcom24
Elezioni New York, Mamdani: "Ho comprato cannabis legale"

17 Ott 2025 - 05:53
© Getty

Il dibattito tra i candidati a sindaco di New York si è chiuso con un tono disteso. Il democratico Zohran Mamdani, sorridendo, ha detto di aver acquistato prodotti presso i rivenditori di cannabis di New York. Andrew Cuomo ha replicato di non averlo mai fatto. Il repubblicano Curtis Sliwa non ha detto di aver usato marijuana medica dopo essere stato colpito più volte da arma da fuoco. Il voto a New York è il 4 novembre ma gli elettori possono cominciare a esprimersi ai seggi a partire dal 25 ottobre. 

new york
zohran mamdani
cannabis