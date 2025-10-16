Logo Tgcom24
Ultimo aggiornamento: 17 minuti fa

Scontri Chicago, una giudice ordina agli agenti federali di indossare bodycam

Sara Ellis, nominata da Obama nell'Illinois, ha espresso "serie preoccupazioni" sui poliziotti, che non starebbero rispettando il suo ordine: evitare tensioni con manifestanti e giornalisti 

16 Ott 2025 - 16:52
© Ansa

© Ansa

Una giudice federale dell'Illinois, Sara Ellis nominata da Obama, ha detto che ordinerà di indossare bodycam a tutti gli agenti federali impegnati nell'operazione "Midway Blitz" a Chicago, contro criminalità e illegali. La decisione arriva dopo le preoccupazioni della giudice stessa che i poliziotti non stiano cercando di evitare tensioni con manifestanti e giornalisti, come da lei ordinato. Da parte sua, l'amministrazione Trump sta lavorando a una radicale revisione del sistema Usa di accoglienza dei rifugiati per dare priorità a persone di lingua inglese, sudafricani, bianchi ed europei. Sul braccio di ferro Usa-Cina sulle terre rare Trump ha dichiarato: "Siamo in una guerra commerciale con Pechino". 

Stretta della Cina sulle terre rare, Trump: "Siamo in una guerra commerciale con Pechino"

Trump proclama la Giornata della memoria per Charlie Kirk: "Martire della libertà" | E conferisce la Medaglia della Libertà alla vedova Erika

L'amministrazione Trump sta valutando una radicale revisione del sistema statunitense di accoglienza dei rifugiati che ridurrebbe il programma ai minimi termini, dando però priorità a persone di lingua inglese, sudafricani bianchi ed europei contrari all'immigrazione, secondo documenti ottenuti dal New York Times. Le proposte, alcune delle quali sono già entrate in vigore, trasformerebbero un programma esistente da decenni, concepito per aiutare le persone più disperate del mondo, in uno che rispecchia la visione di Trump sull'immigrazione: aiutare principalmente persone bianche che affermano di essere perseguitate, escludendo al contempo la grande maggioranza degli altri. 

