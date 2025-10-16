Scontri Chicago, una giudice ordina agli agenti federali di indossare bodycam

Una giudice federale dell'Illinois, Sara Ellis nominata da Obama, ha detto che ordinerà di indossare bodycam a tutti gli agenti federali impegnati nell'operazione "Midway Blitz" a Chicago, contro criminalità e illegali. La decisione arriva dopo le preoccupazioni della giudice stessa che i poliziotti non stiano cercando di evitare tensioni con manifestanti e giornalisti, come da lei ordinato. Da parte sua, l'amministrazione Trump sta lavorando a una radicale revisione del sistema Usa di accoglienza dei rifugiati per dare priorità a persone di lingua inglese, sudafricani, bianchi ed europei. Sul braccio di ferro Usa-Cina sulle terre rare Trump ha dichiarato: "Siamo in una guerra commerciale con Pechino".