Fmi: "L'escalation tra Usa e Cina può avere un impatto negativo sulla crescita mondiale"

Nell'ultimo World economic Outlook si sottolinea che il contesto globale resta volatile in particolare per la questione dazi

14 Ott 2025 - 19:57
© ansa

© ansa

Sulla tensione commerciale tra Usa e Cina, legata ai forti dazi annunciati da Donald Trump, il Fondo monetario internazionale avverte: ci sono forti rischi. E il capo economista Pierre-Olivier Gourinchas ha spiegato che un'escalation tra i due Paesi può avere un impatto negativo sulla crescita mondiale. 

Se le tensioni sul commercio tra Usa e Cina dovessero tornare a crescere, "l'economia globale potrebbe virare al peggio e potrebbe esserci facilmente un declino del Pil globale per 0,3 punti percentuali". Lo afferma il capo economista del Fondo monetario internazionale, Pierre-Olivier Gourinchas durante la conferenza stampa di presentazione del World economic Outlook. "Gli annunci della scorsa settimana ci fanno realizzare che l'incertezza è ancora con noi e che potrebbe pesare sulle prospettive. La situazione è molto fluida e stanno andando avanti le discussioni". Quello di un riaccendersi delle tensioni "è un rischio al ribasso" e già ora "ci sono degli effetti sugli investimenti".

Una escalation delle tensioni commerciali fra Stati Uniti e Cina può avere un impatto negativo sulla crescita mondiale. Lo ha detto il capo economista del Fondo monetario internazionale Pierre-Olivier Gourinchas.

