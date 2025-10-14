Fmi: "L'escalation tra Usa e Cina può avere un impatto negativo sulla crescita mondiale"

Se le tensioni sul commercio tra Usa e Cina dovessero tornare a crescere, "l'economia globale potrebbe virare al peggio e potrebbe esserci facilmente un declino del Pil globale per 0,3 punti percentuali". Lo afferma il capo economista del Fondo monetario internazionale, Pierre-Olivier Gourinchas durante la conferenza stampa di presentazione del World economic Outlook. "Gli annunci della scorsa settimana ci fanno realizzare che l'incertezza è ancora con noi e che potrebbe pesare sulle prospettive. La situazione è molto fluida e stanno andando avanti le discussioni". Quello di un riaccendersi delle tensioni "è un rischio al ribasso" e già ora "ci sono degli effetti sugli investimenti".