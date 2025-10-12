Cina, Trump: "Xi non vuole una Depressione per il suo Paese, andrà tutto bene"

Usa, presto una moneta da un dollaro con Trump con il pugno alzato e il motto "Fight, Fight, Fight"
Scrive su Truth: "Il rispettatissimo presidente ha attraversato un brutto momento. Gli Stati Uniti vogliono aiutarlo, non danneggiarlo"
A pochi giorni dal riaccendersi delle tensioni commerciali con Pechino, Donald Trump scrive sul suo social Truth: "Non preoccupatevi per la Cina, andrà tutto bene. Il rispettatissimo presidente Xi ha appena attraversato un brutto momento. Non vuole una Depressione per il suo Paese, e nemmeno io. Gli stati Uniti vogliono aiutare la Cina, non danneggiarla".
