Cina, Trump: "Xi non vuole una Depressione per il suo Paese, andrà tutto bene"

Scrive su Truth: "Il rispettatissimo presidente ha attraversato un brutto momento. Gli Stati Uniti vogliono aiutarlo, non danneggiarlo"

12 Ott 2025 - 19:47
© -afp

A pochi giorni dal riaccendersi delle tensioni commerciali con Pechino, Donald Trump scrive sul suo social Truth: "Non preoccupatevi per la Cina, andrà tutto bene. Il rispettatissimo presidente Xi ha appena attraversato un brutto momento. Non vuole una Depressione per il suo Paese, e nemmeno io. Gli stati Uniti vogliono aiutare la Cina, non danneggiarla". 

