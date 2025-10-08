Trump: il sindaco di Chicago e il governatore dell'Illinois dovrebbero essere in prigione

Usa, presto una moneta da un dollaro con Trump con il pugno alzato e il motto "Fight, Fight, Fight"
Il presidente accusa i due esponenti democratici di non aver protetto gli ufficiali federali dell'immigrazione. Il Senato boccia la proposta per porre fine allo shutdown
Donald Trump ha chiesto che il sindaco di Chicago, Brandon Johnson, e il governatore dell'Illinois, Jay Robert Pritzker, vengano incarcerati. Accusa i due esponenti democratici di non aver protetto gli ufficiali federali dell'immigrazione. Intanto il Senato ha bocciato la proposta per porre fine allo shutdown, mentre il presidente Usa invoca una legge del 1807 per schierare la Guardia nazionale nelle città. Si tratta di una misura che fu firmata da Thomas Jefferson. La città di Chicago, ha detto, è "una zona di guerra anche peggiore dell'Afghanistan", ha affermato. La metropoli e lo Stato dell'Illinois hanno fatto causa al governo federale per la decisione di inviare le truppe della Guardia Nazionale a Chicago nell'ambito della stretta contro l'immigrazione illegale.
