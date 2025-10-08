Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
LIVE
Ultimo aggiornamento: 39 minuti fa

La diretta

Trump: il sindaco di Chicago e il governatore dell'Illinois dovrebbero essere in prigione

Il presidente accusa i due esponenti democratici di non aver protetto gli ufficiali federali dell'immigrazione. Il Senato boccia la proposta per porre fine allo shutdown 

08 Ott 2025 - 15:09
© Ansa

© Ansa

Donald Trump ha chiesto che il sindaco di Chicago, Brandon Johnson, e il governatore dell'Illinois, Jay Robert Pritzker, vengano incarcerati. Accusa i due esponenti democratici di non aver protetto gli ufficiali federali dell'immigrazione. Intanto il Senato ha bocciato la proposta per porre fine allo shutdown, mentre il presidente Usa invoca una legge del 1807 per schierare la Guardia nazionale nelle città. Si tratta di una misura  che fu firmata da Thomas Jefferson. La città di Chicago, ha detto, è "una zona di guerra anche peggiore dell'Afghanistan", ha affermato. La metropoli e lo Stato dell'Illinois hanno fatto causa al governo federale per la decisione di inviare le truppe della Guardia Nazionale a Chicago nell'ambito della stretta contro l'immigrazione illegale.

Usa, presto una moneta da un dollaro con Trump con il pugno alzato e il motto "Fight, Fight, Fight"

1 di 3
© X
© X
© X

© X

© X

Leggi anche

Usa, il Senato boccia la proposta per porre fine allo shutdown | Trump invoca una legge del 1807 per schierare la Guardia Nazionale nelle città

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha chiesto che il sindaco di Chicago, Brandon Johnson, e il governatore dell'Illinois, Jay Robert Pritzker, vengano incarcerati, accusando i due esponenti democratici di non aver protetto gli ufficiali federali dell'immigrazione. "Il sindaco di Chicago dovrebbe essere in prigione per non aver protetto gli agenti della polizia di frontiera! Anche il governatore Pritzker!", ha scritto Trump sulla piattaforma Truth Social, riferendosi al personale del Controllo dell'immigrazione e delle dogane (Ice) degli Stati Uniti. I commenti di Trump giungono dopo che il presidente ha ordinato alle truppe della Guardia nazionale di recarsi a Chicago, la terza citta' piu' grande del Paese, nonostante le obiezioni delle autorità locali e statali.

Ti potrebbe interessare

usa
donald trump

Sullo stesso tema