Usa, Illinois e Chicago fanno causa a Trump contro l'invio della Guardia Nazionale

Lo Stato dell'Illinois e la città di Chicago hanno fatto causa all'Amministrazione Trump per la decisione di inviare le truppe della Guardia Nazionale a Chicago nell'ambito della stretta contro l'immigrazione illegale lanciata dal governo federale. La causa arriva due giorni dopo che la Casa Bianca ha annunciato che il presidente Donald Trump ha autorizzato il dispiegamento di 300 membri della Guardia Nazionale dell'Illinois a Chicago per "proteggere funzionari e beni federali", replicando una strategia già impiegata a Los Angeles e Washington.