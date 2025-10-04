Usa, presto una moneta da un dollaro con Trump con il pugno alzato e il motto "Fight, Fight, Fight"

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti sta lavorando alla emissione di una moneta commemorativa da un dollaro che raffigura il presidente Donald Trump con il pugno alzato. L'iniziativa è legata alle celebrazioni per il 250esimo anniversario dell'indipendenza americana, previsto per il 2026. Il progetto, anticipato attraverso i social media dal tesoriere statunitense Brandon Beach e rilanciato dal segretario al Tesoro Scott Bessent, mostra le prime bozze della moneta. Sul dritto appare il profilo di Trump, mentre sul retro il presidente è ritratto con il pugno sollevato, sullo sfondo di una bandiera a stelle e strisce. Sopra l'immagine campeggia la scritta "Fight, Fight, Fight", le stesse parole pronunciate dal tycoon dopo il tentato attentato durante un comizio in Pennsylvania.