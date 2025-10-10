Logo Tgcom24
Ultimo aggiornamento: 8 minuti fa

La diretta

Usa, Trump: "Cina ostile, valuto un massiccio aumento dei dazi. E non c'è più motivo per incontrare Xi Jinping"

Il presidente Usa ha parlato di mosse commerciali "ostili" da parte di Pechino. L'amministrazione fa ricorso contro la sentenza che blocca l'invio dei militari in Illinois

10 Ott 2025 - 17:21
© -afp

© -afp

Sale la tensione tra Stati Uniti e Cina. "Sto valutando un massiccio aumento dei dazi sui prodotti cinesi in arrivo nel nostro Paese", ha detto il presidente Usa Donald Trump, accusando Pechino di "atti ostili". Il tycoon ha poi ricordato che era in agenda, tra due settimane, un incontro con il presidente cinese Xi Jinping in Corea del Sud "ma ora sembra non esserci più motivo di farlo", ha scritto sui social. Nel frattempo l'amministrazione Usa ha fatto ricorso in appello contro un'ordinanza emessa dalla giudice distrettuale April Perry, che ha bloccato temporaneamente il dispiegamento della Guardia nazionale in Illinois. 

Usa, presto una moneta da un dollaro con Trump con il pugno alzato e il motto "Fight, Fight, Fight"

1 di 3
© X
© X
© X

© X

© X

