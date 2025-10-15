Stretta della Cina sulle terre rare, Usa: "Nessun dubbio, Pechino contro il resto del mondo"

Le misure restrittive della Cina sulle terre rare, sulla loro produzione e sul loro export hanno suscitato la reazione di Washington, con il segretario al Tesoro Scott Bessent che ribatte: "Daremo una risposta coordinata ai burocrati di Pechino. Non ci sono dubbi: è la Cina contro il resto del mondo". Bessent indica che sul nodo terre rare avrà colloqui con gli "europei, l'Australia, il Canada, l'India e altre democrazie asiatiche" a margine dei lavori del Fondo monetario internazionale e annuncia, durante un evento di Cnbc: "Avremo una risposta completa e di gruppo, perché i burocrati in Cina non sono in grado di gestire la catena di fornitura o il processo di produzione per il resto del mondo". Intanto Donald Trump dedica una Giornata della memoria al ricordo di Charlie Kirk e di lui dice: "E' un martire della libertà".