Meloni parla agli italiani negli Usa e attacca la cultura woke: dai social l'elogio di Trump

Nel videomessaggio trasmesso durante il gala a Washington, la premier ha esordito con parole nette: "Ci sono forze che cercano di dividerci, di ridefinire la nostra storia e di distruggere le nostre tradizioni condivise. La chiamano la cultura woke". Un'accusa precisa, diretta a quei movimenti culturali che, secondo Meloni, minano le radici comuni tra Italia e Stati Uniti. Al centro dell'intervento, la difesa del Columbus Day, festività da tempo al centro di polemiche soprattutto negli Stati Uniti: "È un tentativo di cancellare la storia fondamentale degli italoamericani e di negare il loro posto speciale in questa nazione. Non glielo permetteremo. Il Columbus Day è qui per restare", ha dichiarato. La premier ha poi citato una recente dichiarazione del presidente Trump: "Mentre celebriamo l'eredità di Colombo, riconosciamo anche il contributo degli innumerevoli italoamericani che, come lui, hanno contribuito incessantemente alla nostra cultura e al nostro stile di vita". "Ben detto, Presidente Trump, grazie", ha concluso Meloni.