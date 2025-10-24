Trump: "Il mercato azionario è più forte che mai grazie ai dazi"

Il premier canadese, dopo la rottura della trattativa con Washington, ha detto: "Non possiamo controllare la politica commerciale degli Stati Uniti"
© Ansa
"Il mercato azionario è più forte che mai grazie ai dazi". Lo ha scritto Donald Trump in un post sul suo social Truth. Il tema dei dazi è al centro della politica economica del presidente americano, che in secondo post ha ribadito che "gli Stati Uniti sono di nuovo ricchi, potenti e sicuri a livello nazionale, tutto grazie ai dazi!". Il tycoon ha poi ricordato l'istanza presentata alla Corte Suprema sulla legalità dei dazi, su cui i giudici si pronunceranno a novembre. Trump l'ha definita "il caso più importante di sempre". Intanto il premier canadese Mark Carney, dopo che Donald Trump ha annunciato una rottura delle trattative sui dazi, ha detto: "Non possiamo controllare la politica commerciale degli Stati Uniti".
L'inflazione americana sale in settembre al 3% dal 2,9% di agosto, risultando comunque sotto le attese degli analisti. L'aumento contenuto mantiene la Fed in corsa per un taglio dei tassi di interesse la prossima settimana. Il dato sui prezzi al consumo è stato comunicato nonostante lo shutdown: era atteso per il 15 ottobre ma è stato ritardato di alcuni giorni ma le autorità hanno già annunciato che il prossimo mese però non sarà pubblicato, complicando il lavoro della Fed.