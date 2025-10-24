Casa Bianca, continua la demolizione dell'ala est per fare la sala da ballo voluta da Trump

Nonostante la promessa del presidente che il progetto non avrebbe "interferito" con l'edificio esistente, le immagini mostrano l'ala est della residenza presidenziale praticamente distrutta dalle ruspe. Secondo l'Associate Press, inoltre, la demolizione è avvenuta senza l'approvazione della National Capital Planning Commission (NCPC), l'agenzia federale incaricata di autorizzare interventi su edifici storici come la Casa Bianca. Il presidente della Commissione Will Scharf, che è anche uno dei principali collaboratori di Trump, ha dichiarato alla riunione di settembre che l'agenzia non ha giurisdizione sui lavori in edifici di proprietà federale. "Ci occupiamo essenzialmente di costruzione, di sviluppo verticale", ha dichiarato Scharf.