Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
costerà 250 milioni di dollari

Casa Bianca, continua la demolizione dell'ala est per fare la sala da ballo voluta da Trump

Il progetto, che sarà finanziato attraverso donazioni private e dello stesso presidente americano, ha scatenato le polemiche

24 Ott 2025 - 08:40
© Tgcom24

© Tgcom24

Continua la demolizione dell'ala est della Casa Bianca in vista della costruzione della nuova sala da ballo voluta dal presidente americano Donald Trump. Il progetto, che costerà 250 milioni di dollari e sarà finanziato attraverso donazioni private e dello stesso Trump, ha scatenato le polemiche.

Le polemiche

 Nonostante la promessa del presidente che il progetto non avrebbe "interferito" con l'edificio esistente, le immagini mostrano l'ala est della residenza presidenziale praticamente distrutta dalle ruspe. Secondo l'Associate Press, inoltre, la demolizione è avvenuta senza l'approvazione della National Capital Planning Commission (NCPC), l'agenzia federale incaricata di autorizzare interventi su edifici storici come la Casa Bianca. Il presidente della Commissione Will Scharf, che è anche uno dei principali collaboratori di Trump, ha dichiarato alla riunione di settembre che l'agenzia non ha giurisdizione sui lavori in edifici di proprietà federale. "Ci occupiamo essenzialmente di costruzione, di sviluppo verticale", ha dichiarato Scharf.

Casa Bianca, Trump: "Iniziati i lavori di demolizione per la nuova sala da ballo"

1 di 4
© Ansa
© Ansa
© Ansa

© Ansa

© Ansa

Ti potrebbe interessare

donald trump
casa bianca

Sullo stesso tema