Mondo
nessun costo per i contribuenti americani

Casa Bianca, Trump: "Iniziati i lavori di demolizione per la nuova sala da ballo"

"L'ala est è in fase di completa modernizzazione nell'ambito di questo processo e sarà più bella che mai una volta completata", scrive su Truth

21 Ott 2025 - 01:30
Donald trump annuncia su Truth che sono iniziati i lavori di demolizione di una parte dell'East Wing della Casa Bianca in vista della costruzione della nuova sala da ballo. "Sono lieto di annunciare - ha scritto il presidente Usa - che sono iniziati i lavori di costruzione della nuova, grande e splendida White House Ballroom presso la Casa Bianca. Completamente separata dalla Casa Bianca, l'ala est è in fase di completa modernizzazione nell'ambito di questo processo e sarà più bella che mai una volta completata. Per oltre 150 anni, ogni presidente ha sognato di avere una sala da ballo alla Casa Bianca per ospitare grandi feste, visite di Stato, ecc. Sono onorato di essere il primo presidente a dare finalmente avvio a questo progetto tanto necessario, senza alcun costo per i contribuenti americani. La White House Ballroom è finanziata privatamente da molti generosi patrioti, grandi aziende americane e, soprattutto, dal sottoscritto. Questa sala da ballo sarà utilizzata con gioia per le generazioni a venire".

