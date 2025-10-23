Washington, gelo tra Joe Biden e Barack Obama al Café Milano

I due ex presidenti non si sono salutati, probabilmente a causa dell'ultima disastrosa campagna elettorale democratica
© Ansa
Gelo e imbarazzo mercoledì sera al "Café Milano" di Washington, il più celebre ristorante italiano della capitale americana. Joe Biden, accomodato al celebre tavolo 100, il più ambito, con l'ex senatore dem Mark Pryor, e salutato calorosamente dagli ospiti del locale, è stato ignorato da Barack Obama, anche lui presente nel locale in una sala privata, anche lui omaggiato dagli avventori. I due ex presidenti democratici non si sono salutati, secondo quanto l'Ansa ha appreso da alcuni testimoni.
Un atteggiamento legato probabilmente al fatto che Obama è stato tra i principali big del partito a spingere per il ritiro del suo ex vicepresidente dalla ricandidatura alla Casa Bianca, dopo il disastroso dibattito tv con Donald Trump.
Nel ristorante c'erano anche tre ministri dell' amministrazione Trump, tutti a tavoli distinti: il segretario al Tesoro Scott Bessent, quello al Commercio Howard Lutnick e il segretario all'Energia Chris Wright. Presente anche il senatore repubblicano della Pennsylvania Dave McCormick, accompagnato dalla moglie Dina Powell.
Il locale, aperto nel 1992 dal patron Franco Nuschese, è la meta preferita di capi di stato e teste coronate, ministri e diplomatici, star dello spettacolo e leggende dello sport, miliardari e giornalisti. È considerato luogo bipartisan della politica americana, "unico luogo dove repubblicani e democratici non litigano", come ha scherzato una volta una reporter di The Hill. In oltre 30 anni ai suoi tavoli ha sfilato una lunga galleria di personaggi e potenti della terra, compresi tutti gli ultimi presidenti americani, tranne Donald Trump.