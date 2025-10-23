Washington, gelo tra Joe Biden e Barack Obama al Café Milano

Il locale, aperto nel 1992 dal patron Franco Nuschese, è la meta preferita di capi di stato e teste coronate, ministri e diplomatici, star dello spettacolo e leggende dello sport, miliardari e giornalisti. È considerato luogo bipartisan della politica americana, "unico luogo dove repubblicani e democratici non litigano", come ha scherzato una volta una reporter di The Hill. In oltre 30 anni ai suoi tavoli ha sfilato una lunga galleria di personaggi e potenti della terra, compresi tutti gli ultimi presidenti americani, tranne Donald Trump.