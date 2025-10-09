Logo Tgcom24
Ultimo aggiornamento: un'ora fa

La diretta

Trump firma la proclamazione: "Il Columbus Day è tornato, amiamo gli italiani"

L'atto dopo le polemiche che negli ultimi anni hanno portato a rinominare le celebrazioni come Giornata delle popolazioni indigene

09 Ott 2025 - 18:29
Il 12 ottobre negli Stati Uniti torna a essere il Columbus Day, la Giornata nazionale di Cristoforo Colombo. Lo ha annunciato il presidente Usa, Donald Trump, firmando la proclamazione per la giornata che celebra l'esploratore italiano. "Il Columbus Day è tornato, amiamo gli italiani", ha aggiunto il presidente, facendo riferimento alle polemiche dei progressisti che negli ultimi anni hanno spinto per rinominare le celebrazioni come Giornata delle popolazioni indigene.

