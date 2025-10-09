Trump firma la proclamazione: "Il Columbus Day è tornato, amiamo gli italiani"

Usa, presto una moneta da un dollaro con Trump con il pugno alzato e il motto "Fight, Fight, Fight"
L'atto dopo le polemiche che negli ultimi anni hanno portato a rinominare le celebrazioni come Giornata delle popolazioni indigene
Il 12 ottobre negli Stati Uniti torna a essere il Columbus Day, la Giornata nazionale di Cristoforo Colombo. Lo ha annunciato il presidente Usa, Donald Trump, firmando la proclamazione per la giornata che celebra l'esploratore italiano. "Il Columbus Day è tornato, amiamo gli italiani", ha aggiunto il presidente, facendo riferimento alle polemiche dei progressisti che negli ultimi anni hanno spinto per rinominare le celebrazioni come Giornata delle popolazioni indigene.
